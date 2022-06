Inter, parte il countdown per Dybala

11-06-2022 11:36

Continuano i passi in avanti nella trattativa per portare Paulo Dybala all’Inter. Dopo gli incontri positivi degli scorsi giorni, si va verso il rush finale in cui dovrebbe arrivare la fumata bianca. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra lunedì e martedì dovrebbe esserci un nuovo contatto tra Giuseppe Marotta e il procuratore di Dybala, Jorge Antun.

L’entourage dell’argentino dovrebbe comunicare al club nerazzurro la volontà del suo assistito, che secondo la rosea si sentirebbe già parte del progetto interista. Siamo quindi al countdown finale, in seguito arriveranno le firme e gli annunci.

