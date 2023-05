Inter, Pellegrini consiglia Zhang: "Vinci la Champions e vendi"

L'ex numero uno del club crede che il proprietario possa vendere in caso di vittoria della Champions League.

25-05-2023 23:59

Dopo la seconda Coppa Italia consecutiva, vinta nella finale dell’Olimpico contro la Fiorentina, ora l’Inter si avvicina a grandi passi al 10 giugno e all’ulltimo atto della Champions League a Istanbul con il Manchester City. Una partita che potrebbe regalare così un nuovo trofeo al presidente Steven Zhang.

L’ex numero uno nerazzurro Ernesto Pellegrini ha voluto dare un consiglio al cinese ai microfoni di Radio Sportiva: “Se dovesse vincere la Champions League, non so come si comporterebbe. Potrebbe decidere di vendere oppure no, ma se fossi al suo posto io venderei. Una volta che raggiungo il massimo, passerei la mano. Però non si sa”.