Inter, per l’attacco sale la candidatura di un uomo del Monaco

Il mercato dell’ Inter deve ancora entrare nel vivo ma nel frattempo, dopo la partenza di Hakimi e l’arrivo di Calhanoglu, i sondaggi da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono spediti.

In quest’ottica, in attesa di concretizzare qualche altra operazione in uscita, i massimi dirigenti interisti nelle ultime ore hanno aggiunto un ulteriore profilo a quelli già presenti nei loro radar, un nome già parecchio noto sia al pubblico italiano che, in particolare, proprio ai tifosi nerazzurri.

In Viale della Liberazione, infatti, l’idea di riportare a Milano Keita Balde sta diventando ben più che una semplice suggestione.

Il progetto nasce dalla necessità dell’Inter di arricchire il parco attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi con uomo che conosca il campionato italiano e che sappia come rendere al meglio sui campi da gioco del Belpaese.

L’operazione, da condurre in maniera parallela a quelle messe in piedi di recente per le fasce, non sarebbe legata al futuro di Lautaro Martinez con il quale la trattativa per il rinnovo deve ancora essere affrontata.

A prescindere dunque dal destino dell’argentino, l’Inter cercherà di mettere sotto contratto un attaccante navigato e tra i tanti presenti sul mercato il senegalese sarebbe quello indicato dal tecnico piacentino per colmare le lacune del reparto offensivo.

Inzaghi ha allenato Keita alla Lazio e sa cosa possa dargli il classe 1995 del Monaco la cui valutazione attuale si aggira al momento tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Visto il costo tutto sommato contenuto dell’operazione, l’Inter sta quindi seriamente pensando di accelerare i contatti col club del Principato, società che però, prima di parlare della cessione dell’ex Sampdoria, dovrà strategicamente rinnovargli il contratto.

Solo allora Marotta potrà sedersi al tavolo coi dirigenti biancorossi e provare a regalare all’allenatore nerazzurro l’attaccante da lui richiesto.

OMNISPORT | 10-07-2021 15:08