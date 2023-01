02-01-2023 15:00

L’avevamo lasciato nella bolgia di Baires a festeggiare una coppa del mondo agrodolce, vinta con l’Argentina da non protagonista, ma per Lautaro Martinez – partito titolare ma scivolato presto in panchina con Scaloni che gli ha preferito Mac Allister – la gioia del rigore decisivo segnato ai quarti con l’Olanda e della coppa alzata al cielo è più grande di qualsiasi delusione. Magari se l’era immaginato diverso il suo Mondiale ma il Toro è tornato felice a casa-Inter ed è pronto a continuare l’onda lunga dei successi con la maglia nerazzurra.

Inter, Lautaro ha coronato un sogno

In conferenza da Appiano Gentile Lautaro riparte dal quel momento preciso, il rigore di Montiel che ha regalato la coppa alla Seleccion: “Emozioni uniche, ho pensato a tutto quello fatto nel passato, da bambino sognavo questo ma non pensavo fosse così bello. Era il sogno più importante della mia carriera perché dopo questo non c’è altro, è il massimo giocare per il proprio paese, per la gente, è stato bellissimo, emozionante. Ora devo pensare a continuare a vincere perché si tratta di questo, vincere tutti i trofei che uno gioca”.

Inter, Lautaro vuol vincere tutto anche con i nerazzurri

Tornare da campione del mondo è davvero un’altra cosa: “Ti dà più forza, siamo a metà campionato, magari di testa puoi stancarti di più, quello che abbiamo vissuto è forte, con l’Olanda e in finale abbiamo speso tanto e ti stanchi mentalmente più che fisicamente ma io credo allo scudetto e credo a tutto, anche in Coppa Italia siamo in corsa, arriverà il Parma, ogni appuntamento sarà importante. Non dimentichiamo la Supercoppa, vogliamo vincere tutto”.

Nessun rimpianto per quello che non è riuscito a fare in Qatar: “Anche qui all’Inter abbiamo superato tanti momenti difficili, se non faccio gol aiuto la squadra in altri modi. A volte non ci piace sentire tante parole da fuori perché la gente non sa cosa succede dentro, prima del Mondiale stavo giocando con la caviglia a pezzi, non sono arrivato in Qatar come volevo ma il mister i dottori lo sanno. Io vado a dormire tranquillo perché mi alleno sempre al meglio”.

Inter, Lautaro si sente pronto per giocare col Napoli

Le difficoltà fisiche sono però alle spalle: “Sono pronto, sono tornato dopo un po’ di riposo, la caviglia è migliorata, se il mister mi fa giocare sono pronto a dare una mano: abbiamo festeggiato, dormito poco, mangiato e bevuto, ora mi sono messo in aereo a pensare solo all’Inter e al Napoli, a lavorare con i compagni. Le differenze con l’Argentina? Quando vengo chiamato in Nazionale gioco con il migliore al mondo, lui è protagonista (Messi) e noi cerchiamo di dargli una mano. All’Inter ho il mio ruolo, cerco di fare il meglio possibile sia che si giochi con Correa, Dzeko e Lukaku”.