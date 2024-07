Inter, Poste Italiane omaggia lo scudetto con l'emissione del francobollo

Presidente Marotta: "Motivo di grande lusinga anche per il Made in Italy"

Questa mattina, nella sede di piazza Edison, Poste Italiane ha organizzato un evento di presentazione in occasione dell’emissione di un francobollo ordinario dedicato all’Inter, squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A. “Entriamo nella storia con un valore importante. Essere qua e poter testimoniare quello che Poste Italiane ha fatto è sicuramente motivo di grande lusinga per tutto il mondo interista e per il Made in Italy” ha affermato il presidente Giuseppe Marotta. Il francobollo, come ha spiegato il responsabile Macroarea Nordovest di Poste Italiane Giovanni Accusani, è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 12 luglio 2024.