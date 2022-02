Inter, presentata la nuova lista Champions: ci sono Gosens e Caicedo

02-02-2022 21:41

Nella giornata di oggi l’Inter ha presentato la nuova lista Champions per gli ottavi di finale contro il Liverpool, sfida impegnativa ma che vede i nerazzurri non sconfitti in partenza. Presenti i nuovi acquisti Gosens e Caicedo. Ecco le scelte dei nerazzurri:

Handanovic, Cordaz, Radu, Dumfries, De Vrij, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Dimarco, Vecino, D’Ambrosio, Ranocchia, Vidal, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Sanchez, Ceicedo, Gosens, Dzeko e Lautaro.

