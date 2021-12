Inter, presto l'incontro con Perisic per il rinnovo

06-12-2021 16:20

Il rapporto tra Ivan Perisic e l’Inter è cambiato nel corso delle ultime settimane. Gli ottimi risultati della squadra, il feeling ritrovato col tecnico e con la tifoseria starebbero facendo cambiare idea al croato sulla proposta di rinnovo dell’Inter. In questo senso molto sarà deciso nell’incontro in programma prima di Natale tra la dirigenza e l’entourage del croato. Si parla di una possibile offerta di prolungamento fino al 2024 con opzione fino al 2025.

Per quanto riguarda i possibili sostituti, nell’elenco non c’è solo Filip Kostic, ma anche Alex Telles: brasiliano con un passato proprio in nerazzurro, oggi Telles gioca nel Manchester United.

OMNISPORT