30-12-2022 15:39

Si complica, in casa Inter, il percorso di preparazione, giunto ormai agli ultimi giorni, del rientro in Serie A. I nerazzurri saranno impegnati nel big-match della sedicesima giornata a San Siro contro il Napoli capolista. Mister Simone Inzaghi sta infatti facendo la conta delle possibile assenze.

Inter, quante assenze per Inzaghi in vista della sfida al Napoli…

Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, da poco rientrati dalle rispettive nazionali, arrivate fino in fondo al Mondiale, non offrono grandi garanzie dal punto di vista fisico. L’argentino è arrivato oggi (venerdì 30 dicembre) alla Pinetina, mentre il croato un paio di giorni fa. Brozovic soffre di un fastidio alla caviglia: nulla di preoccupante ma tanto basta per chiedersi se sia il caso di rischiarlo subito oppure no contro la formazione di Luciano Spalletti.

Inter, preoccupa anche Mkhitaryan. Ecco cos’ha il centrocampista armeno

A rincarare la dose, le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Sassuolo, vinta dai nerazzurri 1-0 grazie all’acuto di Edin Dzeko. Come scrive il Corriere dello Sport:

“Il vero dubbio, allora, è a centrocampo, con Brozovic, rimasto a Milano, che farà di tutto per conquistare una maglia. E, nel suo proposito, potrebbe essere agevolato dalle condizioni di Mkhitaryan, costretto ad uscire a inizio secondo tempo per una leggera lombalgia. Si è trattato più che altro di precauzione, ma l’armeno andrà verificato nei prossimi giorni”.