Inter, Ravezzani non molla il bersaglio ma i tifosi si ribellano

Mentre sul web i tifosi dell’Inter discutono delle scelte di formazione di Antonio Conte per la gara di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, Fabio Ravezzani torna ad attaccare il tecnico nerazzurro. Lo fa non per le sue scelte tattiche, ma per la tendenza di Conte a rimarcare polemicamente i suoi meriti ogni volta in cui l’Inter riesce a offrire una buona prestazione.

L’accusa di Ravezzani a Conte

“Sarebbe bello se l’Inter battesse il Borussia – scrive Ravezzani su Twitter – e alla fine i tifosi si godessero la vittoria senza il condimento di piccole allusioni e mezze polemiche di Conte nel dopo partita (casualmente, quando perde o pareggia non le fa mai)”.

L’accusa di Ravezzani è chiara: quando vince, Conte è pronto a gonfiare il petto e accampare meriti, mentre quando perde cerca di spegnere le polemiche. I tifosi non sono tutti d’accordo con il giornalista. “Vero, ma tranne a Dortmund un anno fa”, sottolinea tra i commenti Leonardo. E Ravezzani: “Era un pari che suonava come una sconfitta. Dopo essere stato sul 2-0 perse 3-2. Se la prese con Sensi e Barella. Poi lunghi silenzi dopo le sconfitte”.

La reazione dei tifosi

Clara, invece, sottolinea come lo stesso Ravezzani tenda alla polemica: “Chiede ai tifosi di evitare allusioni e polemiche, (e penso ‘bene, molto bene’) poi, termina la frase servendo la polemica. Astutissimo”.

Stessa accusa, ma più esplicita, da parte di Sandrinho: “Sarebbe bello pure se nella sua trasmissione si finisse di inventare casi all’Inter e sempre contro l’Inter, qualsiasi momento e buono per mettere polemica!”.

E Spillo attacca: “poi le ‘mezze polemiche’ ci pensate voi a crearle ad hoc! ‘Siori e siori’, oggi tocca ad Hakimi!”. Ma c’è anche chi dà ragione a Ravezzani, come Massimo: “Conte è sa solo polemizzare: è un Mourinho che non sa vincere mai (in Europa)”.

SPORTEVAI | 01-12-2020 11:33