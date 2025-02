Inter, l’inchiesta di Report sui rapporti con la ‘Ndrangheta tira in ballo anche la Juventus: scoppia il putiferio

La trasmissione Rai intitolata “Intrigo nerazzurro” analizza i rapporti tra ultras, club e criminalità organizzata. Il focus è sull’Inter ma si parla anche di Milan, Juventus e Agnelli

Nel pomeriggio il derby tra Milan e Inter e nel dopogara l’inchiesta di Report: dal calcio giocato agli affari che ruotano intorno allo stadio. La trasmissione della Rai già da giorni ha lanciato alcune anticipazioni su “Intrigo nerazzurro”, l’inchiesta che stasera andrà in onda e che affronterà il tema dei rapporti tra ultras, criminalità organizzata e club.

L’inchiesta di Report

Tutto nasce dal lavoro della Procura di Milano che ha messo sotto indagine i rapporti esistenti tra le curve milanesi e la ‘Ndrangheta. Rapporti che sono emersi in tutta la loro forza dopo l’omicidio di Bellocco e poi con l’inchiesta “Doppia Curva” che ha tirato in ballo non solo tutti i leader del tifo organizzato ma anche i rapporti che esistono tra gli ultras e le società di calcio, Inter e Milan nello specifico.

Sui social Report svela un’ulteriore anticipazione sulla trasmissione che andrà in onda dopo il derby: “I segreti delle infiltrazioni mafiose e quelli finanziari della squadra campione d’Italia. Report ricostruisce i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter e svela un collegamento tra le infiltrazioni della ‘Ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali nella città di Milano”.

Le accuse alla Juventus

In una delle ultime anticipazioni fornite da Report torna in ballo anche la Juventus. A farlo è Fabio Germani, presidente della Formazione Italia Bianconera, prima condannato e poi assolto in formula piena dall’accusa di aver fatto da tramite tra uomini della ‘Ndrangheta e la Juventus e sui rapporti dell’allora presidente Andrea Agnelli e l’esponente della cosca Pesce, Rocco Dominello.

“Ho visto Dominello in atteggiamento molto amichevole con dirigenti della Juventus di cui ero all’oscura. Aveva rapporti personali con Andrea Agnelli, molto amichevoli. Una volta eravamo per strada a Torino, abbiamo incrociato Agnelli, Dominello è sceso dall’auto e la guardia del corpo di Agnelli lo ha salutato con familiarità. E lì mi sono reso conto che c’era qualcosa che non funzionava. Quello che ha detto Agnelli al processo non è vero, tante volte si sono visti nello studio privato del presidente. Io li aspettavo di sotto”.

Le accuse dei social

L’anticipazione di Report che tira di nuovo in ballo la Juventus e Andrea Agnelli scatena l’ennesima bufera sui social con i tifosi della squadra bianconera che si lanciano all’attacco: “Perché ritirare fuori questa storia? Arrivata la telefonata dalla ndrina di La Russa”, scrive Winter. E ancora: “Lo dice un pentito e quindi penalmente completamente irrilevante. E’ il solito sputt….to”. Sui social si è scatenata una vera e propria battaglia visto che i fan della Vecchia Signora chiedono giustizia per il coinvolgimento dell’Inter con la criminalità organizzata, una situazione che rimane da tempo al vaglio della Giustizia Sportiva che al momento non ha preso ancora nessuna posizione.