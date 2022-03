Inter, retroscena Steven Zhang ad Anfield

10-03-2022 10:35

Così come un capitano non abbandona mai la propria nave, il presidente dell’Inter Steven Zhang, ha seguito i suoi fino ad Anfield.

E non dalla tribuna, come ci si aspetta da un ordinario dirigente, ma dagli spogliatoi. Sulla Gazzetta dello Sport si legge che l’imprenditore cinese, nella trasferta in Inghilterra per il match di Champions contro il Liverpool, ha preferito restare vicino ai giocatori e a Simone Inzaghi, per capire, accompagnare e valutare. A partire dal fischio di inizio, fino a fine partita: quando è entrato direttamente negli spogliatoi, si è soffermato con alcuni giocatori e poi ha fatto i complimenti all’allenatore per la prestazione.

OMNISPORT