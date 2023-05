Inter, Roberto Boninsegna su Lautaro Martinez: “È in forma e si vede”

L’ex storico attaccante dell’Inter in un’intervista a Tuttosport: “Lautaro è il titolare, non bisogna pensare di cederlo ma contro il City può deciderla Lukaku”

26-05-2023 14:14

Roberto Boninsegna, ex storico attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, e successivamente raccolta e riportata da Tuttomercatoweb, ha rilasciato diverse dichiarazioni concentrandosi principalmente sul percorso dei nerazzurri e sull’attaccante argentino Lautaro Martinez.

Riguardo l’attaccante campione del mondo, Boninsgena ha detto: “Sì, ho pensato che il 2-1 fosse un gol alla Bonimba. Sta attraversando un momento bellissimo, è in forma e si vede. Lui è il titolare, Lukaku e Dzeko fanno turnover tra loro. Il 10 giugno io partirei con la LuLa e Dzeko pronto a subentrare”.

Su un’ipotetica cessione Lautaro per una ragguardevole cifra 100-120 milioni di euro, l’ex Inter non ha dubbi: “L’idea di perdere uno così non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione. Se cominci a dare via Lautaro, o comunque i migliori, fai la figura da mezza squadra, da metà classifica e non da chi primeggia”.

Roberto Boninsegna conclude valutando l’ipotesi di Lautaro capitano: “Uno vale l’altro, ma fossi in Inzaghi imporrei la fascia per un centrocampista, non a un attaccante. E contro il City può deciderla Lukaku”.