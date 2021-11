Inter-Roma Primavera: 7 giornate per Satriano e Morichelli

09-11-2021 22:47

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo lo scontro fisico tra Martin Satriano e Raul Morichelli in occasione della sfida di Primavera 1 tra Inter e Roma di domenica. Sono state, infatti, comminate ben sette giornate di squalifica totali: tre per l’attaccante dell’Inter e quattro per il calciatore della Roma.

Nel corso del match valido per l’ottava giornata del campionato di Primavera 1, nel concitato finale di gara, con i giallorossi in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Riccardi al 51′, Satriano e Morichelli sono venuti alle mani.

Dopo l’ennesima occasione sfumata per i giallorossi, al 96′ dopo le provocazioni verbali i due sono venuti alle mani: il calciatore della Roma ha rifilato una testata all’uruguaiano, che ha risposto con un’altra capocciata.

Il Giudice Sportivo ha spiegato nel comunicato ufficiale, pubblicato dalla Lega Serie A, la decisione di fermare per quattro turni Raul Morichelli e per tre Martin Satriano con la stessa motivazione:

“Per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”.

Un weekend da dimenticare per Satriano, che dopo il ‘declassamento’ in Primavera per accumulare minutaggio non è riuscito a tenere i nervi saldi e ha rimediato il cartellino rosso e una maxi squalifica.

