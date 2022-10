16-10-2022 09:30

Dopo le fatiche (con gioie) in Champions League, l’Inter si rituffa in clima campionato. Oggi, all’ora di pranzo (12:30), la squadra nerazzurra ospita la Salernitana per continuare il buon momento e lasciarsi la crisi completamente alle spalle.

Inter-Salernitana: Inzaghi vuole i tre punti, Nicola la grande sorpresa

Sulla carta, l’Inter è largamente favorita nel match, a San Siro, contro la Salernitana. Dopo aver brillato al Camp Nou, la squadra di Simone Inzaghi pare aver ritrovato lo smalto dei bei tempi. Nonostante il perdurare dell’assenza di Romelu Lukaku e l’impossibilità di poter contare sul regista Marcelo Brozovic, l’Inter pare essersi ritrovata. Vincere con la Salernitana renderebbe questo momento già positivo decisamente importante da tutti i punti di vista.

Tuttavia, la Salernitana non farà certo da agnello sacrificale. Davide Nicola è allenatore di grande carattere. Sa che può anche strappare un risultato positivo da San Siro ma ci vorrà la classica partite perfetta.

Juan Luca Sacchi, l’arbitro di Inter-Salernitana

Per dirigere il match, valido per la 10a giornata di Serie A tra Inter e Salernitana, è stato designato Juan Luca Sacchi. Ad assisterlo il duo Rossi-Di Gioia mentre, in sala VAR, ci sarà Valerio Marini. Il quarto uomo, invece, sarà Marco Piccinini.

Sarà la quarta volta che Juan Luca Sacchi dirigerà l’Inter. Ad oggi, solo vittorie nerazzurre (due in Coppa Italia e una in campionato). Precedenti non favorevoli alla Salernitana. In nove match diretti dal 37enne arbitro della sezione di Macerata, un solo successo.

Inter-Salernitana, i precedenti: attenzione a Martinez

Sarà il quarto incontro, a San Siro, tra Inter e Salernitana. I precedenti sono tutti favorevoli ai nerazzurri che hanno sempre vinto. In totale, sono sei i precedenti tra le due compagini: quattro successi per i nerazzurri, due per i campani.

Nello scorso campionato, l’Inter si è imposta per 5-0 sia a San Siro che all’Arechi con Lautaro Martinez grande protagonista. Per l’attaccante argentino, quattro gol nelle due partite disputate durante la scorsa stagione. Un vero e proprio incubo per la Salernitana.

Serie A, Inter-Salernitana: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Inter e Salernitana verrà trasmessa in diretta sia da Sky Sport che da DAZN. Su Sky, sarà visibile in diretta, sui canali 201, 202 e 213. Inoltre, sarà trasmessa in streaming su Sky Go. Per vederla su DAZN necessario aver scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN