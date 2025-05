Serie B caos: Sampdoria, Bari e Salernitana tremano, gli scontri diretti e gli scenari a 90’ dal termine

Martedì si disputa l'ultimo turno di B, è bagarre per la posizione migliore nei playoff; in coda è corsa a 6 per evitare la retrocessione e i playout

C’è ancora grande equilibrio nel campionato di Serie B, giunto alla sua ultima giornata (si disputerà martedì 13 maggio, è il turno non disputato per la morte di Papa Francesco). Ufficializzate le promozioni di Sassuolo e Pisa e la retrocessione del Cosenza, restano da delineare le posizioni nella griglia playoff, conoscere le altre due retrocesse dirette in C e le squadre che disputeranno i playout. Ecco gli scenari possibili.

Serie B, caccia al posto migliore nella griglia playoff

La penultima giornata del campionato di Serie B disputata ieri sera ha stabilito che Modena, Sudtirol, Reggiana e Carrarese disputeranno un altro anno nel torneo cadetto (a queste si aggiungono il Monza retrocesso dalla A; Padova, Entella e Avellino promosse dalla C). Assieme alle promozioni in A già note di Sassuolo e Pisa e alla retrocessione in Lega Pro del Cosenza, sono queste le uniche certezze di un campionato decisamente equilibrato.

Nell’ultima giornata, in programma martedì sera, sono attesi diversi responsi in alta quota. Da decidere le posizioni di Spezia e Cremonese, che disputeranno i playoff senza passare dal turno preliminare: le due squadre si sono affrontate ieri a La Spezia, con la vittoria dei grigiorossi e sono distanziate da soli 2 punti. Per conservare la 3^ posizione, lo Spezia dovrà battere il già retrocesso Cosenza o sperare, in caso di pareggio o sconfitta, in una mancata vittoria della Cremonese a Pisa.

Per quanto riguarda le altre 4 squadre che parteciperanno agli spareggi promozione, sono ufficiali le presenze di Juve Stabia, Catanzaro e Palermo, ma le loro posizioni potrebbero cambiare al termine dell’ultima giornata. La Juve Stabia, al momento, è 5^, ma dovrà affrontare una Sampdoria affamata di punti. Due punti dietro c’è il Catanzaro, atteso dalla trasferta a Mantova (ai virgiliani serve un punto per salvarsi), mentre il Palermo – che ospita una Carrarese già salva – ha 3 punti in meno della Juve Stabia (ma ha gli scontri diretti a favore) e uno in meno del Catanzaro (scontri diretti in parità).

Playoff, Cesena o Bari, in palio l’8° posto

L’ultima squadra che disputerà i playoff dovrebbe essere il Cesena, al netto di improbabili colpi di scena: i romagnoli chiuderanno la stagione regolare sul campo del Modena, ormai fuori dai giochi promozione. Con un pareggio, il Bari – ospite del Sudtirol anch’esso già salvo – rimarrebbe fuori dai playoff, a prescindere dal risultato dei galletti, indietro di 3 punti rispetto al Cesena (in caso di arrivo a pari punti, il Bari si prenderebbe l’8° posto per gli scontri diretti a favore).

Corsa salvezza, è bagarre, chi è favorito?

In coda è una drammatica bagarre. Il Mantova sente vicinissimo il traguardo: con un pareggio interno contro il Catanzaro sarà salvezza. I virgiliani hanno 3 punti di vantaggio sul terzetto formato da Brescia, Sampdoria e Frosinone a quota 40. Il Brescia e il Frosinone hanno impegni sulla carta abbordabili: le rondinelle ospitano la Reggiana salva, il Frosinone va a Reggio Emilia ad affrontare un Sassuolo che sembra aver morso il freno dopo aver conquistato la promozione in A con largo anticipo.

Chi dovrà sudarsela è la Sampdoria, che va a Castellammare ad affrontare la Juve Stabia che, come visto in precedenza, in caso di ko e di risultati a sfavore provenienti dagli altri campi (Catanzaro e Palermo) potrebbe ritrovarsi al 7° posto e affrontare i playoff in trasferta, in gara secca, e con l’obbligo di vincere a tutti i costi il turno preliminare. In caso di arrivo a 43 punti di Brescia, Frosinone e Sampdoria, a salvarsi saranno le rondinelle (7 punti nella classifica avulsa, gli stessi del Frosinone, ma differenza reti migliore per i lombardi), mentre Frosinone e Sampdoria andrebbero ad affrontarsi ai playout per non retrocedere.

Serie B, 5 squadre a 40 punti, chi retrocede?

Con questo scenario si spalancherebbero le porte della retrocessione diretta per Cittadella e Salernitana, appaiate a quota 39, in campo l’una contro l’altra al Tombolato, martedì sera. Potrebbe, però, anche generarsi un “mucchione” a 40 punti, che vedrebbe coinvolte 5 squadre (Brescia, Frosinone, Sampdoria, Salernitana e Cittadella, se le prime 3 dovessero perdere e le altre 2 pareggiare).

Chi si salverebbe? Il Frosinone, grazie alla classifica avulsa (15 punti), mentre Brescia e Salernitana disputerebbero i playout (12 e 10 punti) e Cittadella e Sampdoria sprofonderebbero in Lega Pro (6 e 9 punti). Chi ha bisogno di buone notizie dagli altri campi è sicuramente la Salernitana, che si salva solo se batte il Cittadella e Brescia, Samp e Frosinone non vincono. In caso di pareggio al Tombolato, i campani dovrebbero sperare nei ko delle 3 rivali.

Anche il Cittadella deve assolutamente vincere e sperare che nessuna tra Brescia, Sampdoria e Frosinone vinca, o che al massimo pareggino le loro partite. A quel punto i veneti, a 42 punti, scavalcherebbero le squadre del gruppone a 40 punti.