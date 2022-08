05-08-2022 19:53

Oggi Alexis Sanchez non si è allenato col resto della squadra e questo può essere un segno che la risoluzione del contratto con l’Inter sia sempre più vicina, probabilmente questione di ore.

Inter: Sanchez non si allena, Marsiglia più vicino

Il Nino Maravilla dovrebbe percepire circa 7 milioni di euro di buonuscita, contro i 9 lordi iscritti a bilancio, per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza l’anno prossimo, poi la sua destinazione più probabile, quasi certa, sarà il Marsiglia, con cui l’agente di Sanchez avrebbe già raggiunto un accordo sulla base di 3 milioni netti a stagione.

Inter: in difesa sfuma Milenkovic ma spunta Acerbi

In difesa invece, a sorpresa, da quanto è accaduto oggi sembrerebbe esserci un clamoroso cambio di obiettivo per i nerazzurri. Sta per sfumare infatti Nikola Milenkovic: i rappresentanti del serbo hanno avuto un incontro con la dirigenza della Fiorentina e, secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio il calciatore avrebbe deciso di rimanere in maglia viola e sarebbero anche state intavolate le discussioni per il rinnovo del contratto.

Il nome nuovo, per quanto riguarda i nerazzurri, è Francesco Acerbi. L’agente del difensore della Lazio Federico Pastorello ha fatto visita oggi alla sede dell’Inter ma ha glissato su un eventuale interessamento del club interista, dicendo che il calciatore piace a tanti, e se è così anche per i nerazzurri bisognerebbe chiederlo a loro.

Inter: niente Chelsea per Dumfries

Infine, per quanto riguarda Denzel Dumfries, il Chelsea ha concluso il rinnovo fino al 2024 con Cesar Azpilicueta e quindi l’olandese, come riporta il Corriere dello Sport, non è più una priorità per i Blues, che invece insistono per Cesare Casadei anche dopo il no dell’Inter, che vuole 20 milioni di euro, alla prima offerta. Dumfries quindi può restare e prepararsi al meglio per i Mondiali di Qatar 2022, del Chelsea se ne riparlerà eventualmente l’anno prossimo.

