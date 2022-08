02-08-2022 22:51

Slitta ancora la rescissione contrattuale di Alexis Sanchez con l’Inter.

L’attaccante cileno, in trattativa con l’Olympique Marsiglia, dovrebbe firmare a ore la buonuscita del club nerazzurro che scioglierà il legame in essere con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023 e nell’attesa ha pubblicato via Instagram quello che assomiglia a un messaggio di congedo.

A corredo di una foto che lo vede esultante dopo aver vinto la partitella in famiglia insieme, tra gli altri, a Onana, Brozovic, Dzeko e Gagliardini, Sanchez ha scritto: “Sono sempre stato professionale e vincente nella mia carriera. Divertiti e fa’ ciò che ti rende felice, giocare a calcio”, le sue parole. La vittoria è una costante nella mia carriera, i campioni sono così”.

