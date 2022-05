Inter scatenata: oltre a Dybala, si lavora per il ritorno di Lukaku

29-05-2022 08:25

L’Inter è al lavoro per allestire una rosa di altissimo livello per la prossima stagione. Oltre alla trattativa per Paulo Dybala, il club nerazzurro starebbe aspettando le mosse di Romelu Lukaku, intenzionato a tornare a Milano a tutti i costi.

Lukaku, tutto pur di tornare nerazzurro

La scorsa estate ha fatto una scelta professionale che si è rivelata sbagliata. Il ritorno al Chelsea è stato disastroso. In stagione, “solo” 15 gol in 42 presenze (nei due anni nerazzurri aveva collezionato 64 reti totali). Spesso ai margini del progetto dei Blues, il belga pare aver deciso di tornare dove è stato amatissimo, ovvero all’Inter.

Pur di vestirsi nerazzurro, Romelu Lukaku pare pronto a dimezzarsi lo stipendio (secondo Sportac, quest’anno ha incassato circa 20 milioni di euro) e a parlare direttamente con la nuova proprietà dei Blues per convincerli a lasciarlo andare via con la formula del prestito. L’Inter resta in disparte, attendendo di capire cosa fare l’entourage del belga. Beppe Marotta non ha intenzione di fare nessuna follia economica per il belga. Dovrà essere lui a trovare il modo di tornare a Milano, sponda nerazzurra.

Inter, voci di mercato anche su Dzeko

Dovesse concretizzarsi il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, la società dovrebbe anche pensare a fargli spazio. Alexis Sanchez pare destinato a fare le valigie (risparmio di sette milioni di euro netti circa) ma attenzione anche alla posizione di Edin Dzeko. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri a circa sei milioni di euro di ingaggio.

Dopo un buon inizio di stagione, Edin Dzeko ha avuto qualche difficoltà (17 gol totali). Simone Inzaghi lo considera un elemento importantissimo per il gioco della squadra ma l’eventuale arrivo di Romelu Lukaku potrebbe costringere i vertici societari a fare valutazioni differenti. Classe 1986, Edin Dzeko non sembra intenzionato a pensare ad un addio.

Inter, i tifosi sognano il tridente delle meraviglie

Il tempo cura tutte le ferite. I tifosi dell’Inter già sognano un tridente spettacolare, formato da Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (con l’aggiunta anche di Henrix Mkhitaryan, altro obiettivo del mercato nerazzurro). L’addio del belga ha fatto soffrire tanti tifosi nerazzurri ma la determinazione con cui vuole tornare è comunque un segno del suo amore nei confronti dei colori nerazzurri. Un tridente speciale, probabilmente uno dei più forti dell’intera Europa.