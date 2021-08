Inter, scelto l'erede di Handanovic: i tifosi rumoreggiano

E’ un momento complicato per i tifosi dell’Inter, che dopo la vittoria dello scudetto hanno visto andare via in ordine: Conte, Hakimi e Lukaku, tre assoluti protagonisti del trionfo in campionato. La società è stata molto attaccata dopo le cessioni e sta cercando di provare a rimediare in entrata.

Simone Inzaghi sarà l’erede di Conte per la prossima stagione mentre Edin Dzeko prenderà il posto in avanti del gigante belga, partito per Londra. Il club nerazzurro, in porta, punterà ancora sul capitano Handanovic, altro grande protagonista dello scudetto. L’estremo difensore sloveno però ha compiuto da poco 37 anni, ecco perché Marotta sta cercando un sostituto ideale per i prossimi anni.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe scelto Onana come erede di Handanovic. Il portiere dell’Ajax attualmente è squalificato per doping e il suo contratto con il club olandese scadrà nel 2022. A riguardo ne ha parlato anche Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell’Ajax: “Il caso di Onana è complesso ed è difficile dare una valutazione corretta. Capisco che la situazione Onana possa ingolosire diversi club. Con un contratto più lungo e senza la squalifica varrebbe trenta milioni, è uno dei cinque portieri più forti in Europa e capisco quindi che tanti lo vogliano. I club possono agire in fretta o sperare di prenderlo a zero tra sei mesi quando la concorrenza può però aumentare” ha concluso Overmars.

Onana ha rifiutato diverse offerte in estate ma il camerunense ha già l’accordo con l’Inter per un trasferimento a parametro zero a partire da gennaio 2022. Difficilmente Onana potrà prendere subito il posto di Handanovic, ma il futuro del club nerazzurro gli appartiene. Una scelta che però i tifosi non stanno gradendo, a causa della squalifica di 12 mesi per doping.

OMNISPORT | 11-08-2021 17:27