Inter sempre più in difficoltà: 1-1 contro la Fiorentina

Lo scudetto si allontana sempre di più per l’Inter che non va oltre l’1-1 casalingo contro un’ottima Fiorentina, i nerazzurri scivolano a -3 dal Napoli e stasera il Milan col Cagliari può mandare i cugini a -6.

Primo tempo con la Fiorentina che ha il maggior numero di occasioni nelle fasi iniziali: al 7’ Saponara per Nico Gonzalez che calcia di prima intenzione ma Handanovic respinge. Al 14’ è lo stesso Saponara a provarci ma Handanovic respinge ancora, stavolta in due tempi. Al 22’ doppio salvataggio della difesa nerazzurra prima su Nico Gonzalez e poi su Saponara.

L’Inter si rimette piano piano in sesto e al 32’ Vidal su cross di Dumfries manca di testa lo specchio della porta. Al 37’ Dzeko arpiona una palla vagante e calcia col destro ma Terracciano gli dice di no. Al 40’ gol annullato ai campioni d’Italia: tiro-cross di Dumfries deviato da Biraghi, arriva Lautaro che mette nella porta sguarnita ma è in fuorigioco.

La ripresa inizia con una clamorosa doppia occasione per l’Inter: Dzeko di testa per Vidal che si fa respingere il tiro da Terracciano, pallone che arriva Barella che manda alto col destro. Al 50’ la partita si sblocca a favore dei viola: Nico Gonzalez serve Lucas Torreira che batte Handanovic.

Quasi immediato il pareggio dei padroni di casa al 55’: cross di Perisic per Dumfries che di testa batte Terracciano. Al 62’ Calhanoglu per Perisici che stavolta non crossa ma tira, Terracciano para. Al 64’ Chiffi assegna un calcio di rigore all’Inter per presunto fallo di Venuti su Lautaro ma il VAR lo smentisce.

Non bastano all’Inter gli ingressi di Caicedo, Correa e Sanchez per vincere, anzi, quest’ultimo ha una clamorosa occasione all’89’ ma Biraghi gli devia il tiro in angolo. Al 94’ i nerazzurri rischiano anche la sconfitta: Ikoné si fa respingere la conclusione a botta sicura da Handanovic.

