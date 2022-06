Inter, senti Di Biagio: "Lukaku si è sempre sentito un giocatore nerazzurro"

18-06-2022 21:05

Romelu Lukaku si è sempre sentito un giocatore dell’Inter nonostante la sua uscita di scena lo scorso anno per approdare al Chelsea, stando a quanto pensa Gigi Di Biagio.

Il belga ha lasciato la Serie A per tornare in Premier League e unirsi alla squadra di Thomas Tuchel, ma ha incontrato difficoltà a ovest di Londra e ha espresso le sue frustrazioni durante un’intervista di metà stagione che ha fatto davvero molto scalpore.

Si prevede che Lukaku si trasferirà ancora in vista della stagione 2022-23, con l’Inter che spinge per riavere l’attaccante del Chelsea, anche perchè viene riportato di frequenti colloqui tra i due club.

Secondo Di Biagio, Lukaku non ha mai lasciato San Siro dal punto di vista spirituale ed è chiaro che si è pentito della sua partenza, perché è rimasto un giocatore dell’Inter “nel suo cuore”.

“È davvero romantico che tutti noi abbiamo avuto la sensazione fin dal primo giorno che Lukaku volesse tornare subito all’Inter”, ha detto l’ex centrocampista a Sky Sport Italia.

“Si capiva da come parlava, dall’espressione del suo viso, che in cuor suo sentiva di essere ancora un giocatore dell‘Inter. Poi c’è stata anche l’intervista che ha rilasciato”.

Lukaku ha segnato 15 gol in 44 presenze con il Chelsea in tutte le competizioni, la metà di quelli che ha segnato nella stagione 2020-21 per aiutare l’Inter a vincere il titolo di Serie A.

Nel precedente biennio con l’Inter, nessun giocatore nerazzurro ha segnato più gol (64), fornito più assist (17) o creato più occasioni (133) in tutte le competizioni.

Di Biagio ritiene che Lukaku dire ancora la sua nel calcio in caso di un ritorno ad Appiano Gentile:

“Lukaku può ancora fare la differenza in Serie A, per le sue motivazioni, per il suo desiderio di indossare la maglia, vuole dare qualcosa in più”, ha aggiunto. “All’Inter si sentiva il re, mentre al Chelsea qualcosa non funzionava”.

