Inter: sfuma Lucas Digne che firma con l'Aston Villa

12-01-2022 11:48

L’ex Roma Lucas Digne, che è ai margini della squadra a Liverpool, sponda Everton, dopo un alterco con Rafa Benitez, non tornerà in Serie A.

Ormai è ufficiale la sua firma e il passaggio all’Aston Villa con buona pace dell’Inter. L’esterno sinistro, obiettivo di mercato dei nerazzurri, sarà a Birmingham nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

L’accordo fra l’Aston Villa e l‘Everton è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di sterline, quasi 30 milioni di euro. Oltre all’Inter, la squadra di Gerrard ha battuto nella corsa Chelsea, West Ham e Newcastle. Questo quanto riporta Sky Sport Uk.

