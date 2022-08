28-08-2022 11:16

Dopo la tremenda batosta di venerdì sera contro la Lazio all’Olimpico, frutto di ripetuti errori soprattutto nel reparto arretrato, per l’Inter è ormai tempo di chiudere la rincorsa al difensore mancante. Finora è stata una partita a tre ma, ora più che mai, sembra esserci un netto, anzi, un solo favorito: Francesco Acerbi.



Inter: domani si conclude per il prestito di Acerbi

Secondo il Corriere dello Sport infatti domani i nerazzurri porteranno a termine con la Lazio l’operazione del passaggio in prestito del 34enne nativo di Vizzolo Predabissi, provincia di Milano. Sarà quindi Acerbi, noto pupillo di Simone Inzaghi da quando allenava i biancocelesti, il vice di Stefan De Vrij, prendendo di fatto il posto di Andrea Ranocchia, passato al Monza.

Inter: ormai sfumate le piste Chalobah e Akanji

Sono quindi sfumate le altre due piste per la difesa. Il Chelsea, infatti, nonostante l’imminente arrivo di Wesley Fofana dal Leicester per 80 milioni di euro, non vuole mollare Trevoh Chalobah, mentre per Manuel Akanji, nonostante l’abbia messo fuori rosa, il Borussia Dortmund non abbassa le sue richieste.

Corriere dello Sport: “Acerbi ha voluto l’Inter, ma l’incognita è la sua condizione fisica”

Ecco quello che scrive il Corriere dello Sport sull’operazione Acerbi, sulla quale nutre comunque qualche dubbio circa le condizioni fisiche del calciatore.

“L’operazione era già stata messa in piedi nei giorni scorsi (mancano da perfezionare solo alcuni dettagli), così da garantirsi una sorta di ‘rete di sicurezza’ davanti all’impossibilità di raggiungere uno dei due obiettivi principali. L’Inter ha ottenuto che il centrale sbarchi alla Pinetina in prestito gratuito. Decisiva in questo senso la disponibilità del diretto interessato a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Lotito avrebbe voluto che se le accollasse l’Inter, sotto forma dell’onere per il prestito. Ma, davanti alle resistenze nerazzurre, ci ha pensato Acerbi a sbloccare la situazione. Il punto interrogativo riguarda le sue condizioni fisiche, essendo fuori squadra e allenandosi a parte ormai da tempo. Inevitabile che avrà bisogno di un lavoro supplementare per rimettersi in pista”.

