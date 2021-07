Inter, si scalda la pista per un esterno spagnolo

Continua il toto-esterno destro in casa Inter, squadra che, ceduto al Paris Saint-Germain Hakimi, è ancora alla ricerca di un sostituto di livello per la fascia.

In quest’ottica, il ballottaggio sorto tra i nomi sondati nelle ultime settimane dovrebbe prendere a breve un’importante e definitiva svolta.

Pur continuando a circolare molte voci su profili come quelli di Dumfries e Nandez, in cima alla lista e alle perferenze di Marotta ci sarebbe sempre un nome solo, quello di un giocatore per il quale in queste ore qualcosa ha iniziato a muoversi in maniera sensibile.

L’identikit è quello di Hector Bellerin, esterno spagnolo classe 1995 attualmente in forza all’Arsenal, club che, stando agli ultimi rumors, non dovrebbe essere nel futuro del ventiseienne di Barcellona la prossima stagione.

L’esterno, infatti, avrebbe già fatto intendere di voler andar via da Londra e, tra i tanti club che hanno mostrato un concreto interesse nei suoi confronti, propenderebbe volentieri per quello col biscione sulla maglia.

Quest’ultimo, forte e consapevole della volontà del giocatore, nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti coi Gunners a tal punto che, in Spagna, danno l’affare in dirittura d’arrivo per la prossima settimana.

Lasciando da parte le stime molto ottimistiche dei media iberici, qualcosa sull’asse Milano-Londra effettivamente si sta muovendo visto che proprio oggi l’agente dello spagnolo ha raggiunto la capitale inglese con l’intento di convincere l’Arsenal ad accettare eventuali offerte in prestito con diritto di riscatto, una soluzione sulla carta poco gradita da Josh Kroenke e i suoi uomini che vorrebbero monetizzare la cessione incassando una cifra attorno ai 25 milioni di euro.

L’Inter ovviamente, contando anche sull’operato del procuratore di Bellerin, proverà ad abbassare le pretese dell’Arsenal e avvicinarsi così a un accordo che, una volta materializzatosi, porterebbe in nerazzurro un uomo in grado di risolvere molti grattacapi a Simone Inzaghi.

OMNISPORT | 29-07-2021 19:15