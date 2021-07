Inter su jolly Juve, tifosi bianconeri increduli

Federico Bernardeschi è stato, è, e continuerà ad essere una delle grandi certezze della nazionale azzurra targata Mancini, eppure neanche l’Europeo vinto sembra aver fatto cambiare l’opinione che hanno di lui i suoi tifosi juventini.

VIA A TUTTI I COSTI? – Il passaggio di Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus nel 2017 aveva suscitato lo stesso clamore del passaggio di Federico Chiesa, ma soprattutto lo stesso entusiasmo di tutto l’ambiente bianconero. L’idillio, però, è durato poco perché tra il giocatore e i suoi tifosi l’amore non è mai sbocciato e ora sono in molti che farebbero carte false per vederlo giocare altrove. Ma altrove dove? Va bene qualsiasi squadra purché se ne vada? Qualsiasi, compresa anche l’acerrima rivale Inter?

IL PIANO DI RAIOLA – Perché pare proprio che l’agente del giocatore, Mino Raiola, stia lavorando per portare il suo assistito a Milano, sponda nerazzurra, forse addirittura a parametro zero. Il contratto di Bernardeschi con la Juventus scadrà a giugno 2022, ma non è detto che non si trovi già ora una soluzione “comune” che accontenti tutte le parti. D’altra parte, però, non è da escludere che Raiola stia forzando la mano, “minacciando” come detto di portare via il giocatore a zero, per ottenere un prolungamento di contratto con i bianconeri.

TIFOSI JUVE DIVISI… – Quale sia la reale strategia di Raiola lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto però, al netto di poche eccezioni (“Sincero? Mi spiacerebbe se andasse proprio all’Inter”), bisogna mettere agli atti la reazione sui social dei tifosi bianconeri, ancora una volta molto dura e aspra nei confronti di Bernardeschi: “Per la Juventus sarebbe il colpo dell’anno”; “Seeeee, fuori dalle p***e”; “Ma siete seri? Con Allegri può ritornare quello del primo anno”; “Lo dico da juventino, se è andato in calando la colpa è solo di quei tifosi che lo hanno sempre tartassato facendogli perdere sicurezza e autostima. Spero per lui che torni al più presto quello di prima”.

…COME ANCHE QUELLI INTERISTI – Reazioni contrastanti anche tra quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi: “Speriamo che venga”; “Ma per carità, tenetevelo!”; “L’Inter ci guadagna, giocatore forte e sottovalutato”; “Fa l’affare chi capisce a valorizza il Bernardeschi giocatore, Mancini insegna”; “Noooooo, all’Inter nooo”.

