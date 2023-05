Inter, Simone Inzaghi annuncia il turnover: "Roma di assoluto valore"

Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia della sfida contro i giallorossi.

05-05-2023 23:16

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter Tv in vista del match di campionato contro la Roma: “”Le tre partite vinte di seguito sono state molto importanti, come importante sarà la gara di domani perché la giocheremo contro un’avversaria di assoluto valore. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Sarà un match contro una squadra forte, guidata da un ottimo allenatore. Ci aspettano tante insidie e bisognerà farsi trovare pronti perché ci saranno in palio tre punti pesanti per entrambe le formazioni”.

“Voglio vedere un’Inter che cercherà sempre di migliorarsi, di pensare partita dopo partita. Sappiamo che calendario abbiamo avuto e che calendario ci aspetterà. Ci sarà bisogno di concentrarci su una gara alla volta, ma sono tranquillo perché ho un gruppo unito e coeso. Più rotazioni rispetto al passato? Purtroppo mancano all’appello Skriniar e Gosens, ma le rotazioni sono fondamentali perché giochiamo ogni 72 ore e l’aiuto di tutta la rosa è indispensabile”.