Inter, Simone Inzaghi ha un uomo in più su cui contare: ecco chi

12-03-2022 14:57

Tra i punti di riferimento dell’ Inter di Simone Inzaghi c’è Edin Dzeko, il centravanti bosniaco che sta disputando una stagione in cui gli si può recriminare poco o nulla. Il giocatore ha messo la sua esperienza al servizio dei nerazzurri.

Edin Dzeko, una delle certezze dell’Inter

Molte volte, quest’anno è finito sotto accusa l’attacco nerazzurro, specialmente nelle ultime settimane. Principale imputato sempre Lautaro ma quasi mai Dzeko che è uno dei punti di riferimenti di questa formazione. In questa stagione in maglia nerazzurra ha realizzato 12 reti a cui si vanno ad aggiungere le 85 siglate con la maglia della Roma: ergo il traguardo delle 100 reti è vicino per un giocatore costante e sempre presente mentalmente e fisicamente.

Dzeko, non ha fatto rimpiangere troppo Lukaku

Il bosniaco si è trovato costretto a riempire un vuoto, quello lasciato da Lukaku. Nonostante le caratteristiche tecniche, fisiche e l’età diversa Dzeko comunque è riuscito ad ambientarsi e a diventare una pedina quasi sempre inamovibile nel gioco di Inzaghi. Anche in vista della sfida al Torino dovrebbe partire da titolare con Lautaro.

Inter, contro il Torino Dzeko sfida Bremer

Contro il Torino di Juric, Dzeko torna titolare dopo che in Champions, con tanto di espulsione ha giocato Alexis Sanchez. L’Inter proverà ora a concentrarsi sul campionato e Edin Dzeko sarà uno degli uomini con più responsabilità. Occhio anche alla sfida a distanza contro Bremer che già si è ben comportato contro Vlahovic e che già all’andata l’ha messo in difficoltà. Proprio con Bremer, stando alle ultime, l’Inter avrebbe già raggiunto un accordo.

OMNISPORT