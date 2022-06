Inter, Skriniar sempre più verso il PSG: pronti i sostituti

13-06-2022 08:51

Negli ultimi anni non ci sono stati molti stravolgimento nella difesa dell’Inter, con Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni a garantire la continuità davanti a Samir Handanovic.

Skriniar, tuttavia, sembra destinato a lasciare l’Inter nella prossima stagione, dopo cinque anni di permanenza nel club. Secondo quanto riferito, i nerazzurri sono ben preparati in quella che si preannuncia come una finestra di trasferimento davvero intensa, dove anche le cessioni non saranno indolori.

Secondo Tuttosport e Corriere dello Sport, l’Inter ha individuato il sostituto di Skriniar in caso di partenza per il PSG. Gleison Bremer e Nikola Milenkovic sono considerati i possibili sostituti del 27enne slovacco, il cui trasferimento in Ligue 1 appare sempre più probabile.

La priorità di Skriniar è quella di rimanere all’Inter, dove si trova dal 2017 dopo aver firmato con la Sampdoria, ma non si opporrebbe a un trasferimento al PSG se questo aiutasse l’Inter dal punto di vista finanziario.

Bremer avrebbe già trovato un accordo personale con i nerazzurri, mentre l’agente di Milenkovic ha incontrato i rappresentanti del club questa settimana.

