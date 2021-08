Inter spazientita da Lotito, si punta ad un altro attaccante

All’Inter manca un solo tassello per completare la propria rosa e concentrarsi esclusivamente sulle partite. Manca un attaccante che possa permettere al tecnico Simone Inzaghi di avere più soluzioni offensive.

Da giorni, si parla di una trattativa serrata con la Lazio per Joaquin Correa. Il Tucu è un giocatore che Simone Inzaghi conosce e apprezza moltissimo. Il problema? Claudio Lotito.

Il patron della Lazio è stato chiaro: nessuno sconto. La proposta dei nerazzurri (prestito a cinque milioni e obbligo di riscatto a 25) è stata rimandata al mittente. Serve il cash, tutto e subito, nonostante Joaquin Correa abbia già fatto sapere di voler andar via.

L’Inter, considerati anche i pochi giorni che mancano alla fine del mercato, pare spazientita e starebbe pensando di virare su un altro nome per quanto riguarda la punta che ancora manca.

Il nome il pole position sarebbe quello di Andrea Belotti. Il Gallo ha il contratto in scadenza con il Torino al termine della stagione in corso e il rinnovo non pare un’opzione percorribile.

Davanti ad una proposta congrua, Umberto Cairo, patron del Torino, potrebbe anche decidere di lasciar partire Andrea Belotti, fresco del titolo di Campione d’Europa con la maglia della Nazionale.

I prossimi giorni saranno decisivi. Se Claudio Lotito non accetterà di arrivare ad un compromesso, l’Inter si concentrerà esclusivamente sul fronte Andrea Belotti, provando a regalare a Simone Inzaghi un giocatore comunque di indubbio valore.

OMNISPORT | 23-08-2021 08:47