Inter, svolta nella trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez

Dopo l’uscita di scena del belga Romelu Lukaku, che ha salutato baracca e burattini per diventare uno dei giocatori più pagati della Premier League alla corte del Chelsea di Roman Abramovich, la stella indiscussa dell‘Inter è diventata Lautaro Martinez, numero 10 argentino al centro del progetto nerazzurro. Dopo la bella prestazione di ieri sera, nella quale ha trovato anche il primo gol della propria stagione (di testa, su assist di Dzeko), ora sono arrivate importanti novità anche sul fronte rinnovo di contratto.

Nello specifico, come riporta Sky Sport, sembra arrivata la tanto attesa fumata bianca nella trattativa per il prolungamento dell’accordo che lega il Toro alla società di Viale della Liberazione. Il numero 10 era uno dei giocatori meno pagati dell’intera rosa con circa 2,5 milioni annui di stipendio, ma ora le cose cambieranno, e nei prossimi anni (si parla di un accordo per le prossime 4 o 5 stagioni) andrà a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Mancano ancora gli ultimi dettagli prima di arrivare alla conclusione di questa lunghissima trattativa, ma l’annuncio dovrebbe arrivare già nel corso nei prossimi giorni. Lautaro Martinez diventerà a tutti gli effetti il presente ed il futuro dell’Inter, il punto fermo dal quale il neo tecnico Simone Inzaghi ricostruirà la squadra, l’uomo simbolo di un club che, nonostante le difficoltà economiche, vuole confermarsi ad altissimi livelli. E le ultime mosse di Marotta e Ausilio sembrano proprio portare in questa direzione.

OMNISPORT | 28-08-2021 20:30