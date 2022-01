Inter, tampone negativo per Dzeko: torna a disposizione

07-01-2022 15:19

Buone notizie arrivano da Appiano Gentile: Simone Inzaghi, domenica contro la sua ex Lazio, avrà a disposizione anche l’attaccante Edin Dzeko, che si è negativizzato dal covid. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ultimo tampone ha dato finalmente l’esito che sperava il giocatore e dunque domenica a San Siro ci sarà anche lui. Dzeko questa mattina si è allenato a parte ad Appiano Gentile, ma ora potrà tornare anche ad allenarsi con i suoi compagni dell’Inter.

Restano positivi, in casa nerazzurra, Cordaz e Satriano. Dzeko era assente ieri a Bologna, nella partita che poi non si è disputata per i tanti positivi in casa rossoblù, ma che incredibilmente potrebbe vedere la vittoria per 3-0 dell’Inter a causa il pasticcio della distinta da parte dei dirigenti del Bologna.

