Inter, tifosi in ansia per il loro idolo

In un momento magico per l’Inter che oggi a Udine si gioca un altro pezzo di scudetto nel duello, peraltro in contemporanea, col Milan, a turbare i sogni tricolori dei tifosi nerazzurri e non solo c’è un caso che arriva direttamente dalla Spagna e che riguarda la gestione economica della società dei Suning nelle ultime settimane al centro della bufera. Ancora una volta è il Corriere dello Sport a gettare delle ombre sulle finanze interiste. Il Real Madrid infatti pretende di essere pagato altrimenti si riprendere Hakimi. Tifosi in ansia.

Inter-Hakimi, Real: “Pagateci o ridatecelo!”

In prima pagina il Corriere dello Sport parla del caso Inter-Real per il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi: il titolo è di quelli forti: “Pagate Hakimi o ridatecelo“. Il quotidiano aggiunge: “Alle 18 testa a testa scudetto mentre deflagra il caso Real. Marotta ha l’accordo scritto ma ora Madrid vuole garanzie”.

L’Inter non avrebbe versato la prima rata di 10 milioni per il laterale che sta facendo faville nello scacchiere di Conte. Di queste settimane la notizia che la società nerazzurra avrebbe strappato una dilazione di pagamento al Real per il 31 marzo. Dalla casa Blanca, secondo il Corriere dello Sport, fanno sapere però che questa lettera controfirmata, avrebbe dovuto essere corredata da una serie di garanzie che pare non ci siano. Un muro contro muro che potrebbe nuocere alla presenza del giocatore a Milano tanto è vero che lo stesso quotidiano riporta la volontà, addirittura, del club di Madrid di riportarlo in Spagna.

Inter, tifosi preoccupati

Non è la prima notizia di questi tempi, che mette in ansia gli interisti sulla solidità economica dell’impero Suning proprietario dell’Inter che infatti starebbe cercando nuovi soci da far entrare in società, come già più volte rilanciato dallo stesso Corriere dello Sport e che ha portato a diversi attriti sui social tra i tifosi e il suo direttore Ivan Zazzaroni. E sono ancora molti che la pensano così: “Dovete querelare il Corriere dello Sport” scrive un interista, ma qualcuno incalza “Se date 12 ML a Conte 7 a Vidal, Sanchez, eriksen, 9 a Lukaku… e non abbiamo soldi per pagare poi i calciatori al Real Madrid… vuol dire che Marotta ha speso male il denaro di zhang… dimenticavo i 10 milioni a Spalletti…”

La diaspora continua: “I soliti giornaloni che vogliono destabilizzare l’ambiente nero azzurro! Stanno muti sul caso Juve e passaporti ,nonostante ci sia già stato una società che vuole rilevare l’Inter a titolo pieno e a quanto pare sono già a buon punto !”, “È una fake….le società sono d’accordo sullo spostamento del pagamento a marzo….”

