Inter, tre grandi esclusi dalla lista Champions

L'Inter è pronta a tornare in Champions League dopo ben 6 anni, ma la strada per i nerazzurri è già in salita. Il sorteggio ha riservato ai nerazzurri un girone davvero complesso con Tottenham, Barcellona e Psv e in più la società meneghina sarà costretta a delle scelte dolorose per quanto riguarda la lista Uefa. A causa dei paletti del Fair Play Finanziario, Luciano Spalletti avrà a infatti disposizione solo 20 calciatori. Il club nerazzurro deve presentare una lista europea che assicuri il pareggio economico tra entrate e uscite con l’ultima, ovvero quella dell’Europa League del 2016-17.

La società nerazzurra è stata costretta quindi a sacrificare tre giocatori della prima squadra: il terzino Dalbert e i centrocampisti Joao Mario e Gagliardini, che ha perso il ballottaggio con Vecino. Tre calciatori che sono stati pagati la bellezza di 90 milioni di euro in totale. Saranno invece presenti in lista Borja Valero e Candreva, nonostante sembrassero proprio loro i maggiori indiziati a restare fuori dalla rosa dell'Inter per la Champions League. Il primo era già presente nella lista di due anni fa e non avrebbe spostato nulla dal punto di vista economico, mentre l'investimento per Borja Valero non avrebbe influito sui conti.

La squadra nerazzurra si presenterà quindi in Champions League con solo quattro centrocampisti centrali: Brozovic, Borja Valero, Nainggolan e Vecino. Anche Asamoah potrebbe giocare in mezzo al campo, ma a quel punto non ci sarebbero alternative sulla sinistra, vista l'esclusione di Dalbert. Scherzo del destino, sulla strada dell'Inter ci saranno due centrocampisti a lungo trattati dalla dirigenza meneghina durante l'estate: Mousa Dembelé (rimasto al Tottenham) e Arturo Vidal, trasferitosi dal Bayern Monaco al Barcellona. Dove è tornato dal prestito in nerazzurro Rafinha Alcantara, giocatore che avrebbe fatto comodo e non poco alla squadra di Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 12:15