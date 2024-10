Inter, Trevisani bacchetta Conte su Dimarco: “Non lo voleva in nerazzurro”

Il giornalista è tornato a elogiare l’esterno nerazzurro dopo le partite in Nazionale ed ha ricordato come neanche l’attuale tecnico del Napoli ne avesse intuito le potenzialità

È ormai noto che Riccardo Trevisani straveda per Federico Dimarco: il giornalista è tornato a parlare delle qualità dell’esterno dell’Inter sottolineando la sua crescita durante gli anni, imprevedibile anche per un grande allenatore come Antonio Conte che, nella sua esperienza nerazzurra, aveva bocciato il mancino.

Inter, Trevisani pazzo di Dimarco

Le prestazioni offerte in Nazionale durante gli impegni di Nations League con Belgio e Israele da parte di Federico Dimarco hanno spinto diversi addetti ai lavori ad aprire un nuovo dibattito sull’esterno mancino dell’Inter: è davvero tra i primi al mondo nel suo ruolo?

Risposta affermativa per Riccardo Trevisani, da tempo innamorato del sinistro del giocatore dell’Inter. “È un mostro – ha dichiarato il giornalista nell’ultima puntata di Radio Tv Serie A – una roba impressionante. Il genere di palloni che dà Dimarco non li dà nessuno, e guardo il calcio da 40 anni”.

Inter, Trevisani bacchetta Conte su Dimarco

Ma non è solo la qualità balistica di Dimarco a far impazzire Trevisani: il giornalista è infatti rimasto impressionato dalla capacità con cui l’ex terzino del settore giovanile dell’Inter è migliorato, anno dopo anno, fino a diventare un esterno in grado di fare la differenza anche a livello internazionale.

Dimarco ha dimostrato che molti di coloro che non credevano in lui si sbagliavano: tra questi, ha ricordato Trevisani bacchettandolo, c’era anche un grande allenatore tornato quest’anno in serie A…

“Dimarco era uno che Antonio Conte, allenatore che io stimo molto, non lo voleva vedere all’Inter – ha proseguito il giornalista citando il tecnico del Napoli – . Era un giocatore da Verona e Parma, infatti sembrava dovesse fare una carriera di medio livello”.

Inter, l’importanza di Inzaghi per Dimarco

Se Conte aveva sottovalutato le potenzialità di Dimarco, Simone Inzaghi è stato invece capace di intuirle e svilupparle. Secondo Trevisani l’incontro con l’allenatore ex Lazio è stato fondamentale per la carriera dell’esterno dell’Inter. “Inzaghi ha visto in Dimarco grandi capacità e gli ha consegnato la fascia sinistra dell’Inter – ha concluso Trevisani -. A me piaceva al Parma, ma mai nella vita avrei pensato che sarebbe diventato tra i primi tre del mondo nel suo ruolo”.