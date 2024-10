Italia, Dimarco nuovo leader ma la frase su Calhanoglu imbarazza i tifosi dell’Inter

L'esterno decisivo in entrambi i gol dell'Italia col suo sinistro. Ma rifiuta ogni paragone, anche quello col compagno di squadra all'Inter

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nel nuovo 3-5-1-1 di Spalletti c’è un calciatore che più degli altri sta facendo la differenza: Federico Dimarco. Già in gol contro la Francia, anche col Belgio si è reso protagonista di una prestazione monstre propiziando le due reti firmate da Cambiaso e Retegui. Ma una uscita al termine del match di Nations League ha creato un pizzico di imbarazzo.

Dimarco nuovo leader dell’Italia (post Euro2024) di Spalletti

Nei primi 38′ di gioco, quelli cioè che hanno preceduto l’espulsione di Pellegrini, l’Italia ha incantato trascinata dalle giocate di un Dimarco semplicemente inarrestabile. Chiedere a Doku, che lento non è, per informazioni. Pronti, via… subito accelerazione bruciante e assist per Cambiaso. Il capolavoro, però, nell’azione che ha portato al raddoppio di Retegui, quando l’esterno dell’Inter ha innescato l’altro quinto Cambiaso con un cambio campo di prima da videogame che ha fatto esplodere l’Olimpico.

La nuova vita di Dimarco in Nazionale ricalca quella che già da tempo lo vede sugli scudi con la maglia dell’Inter grazie al nuovo modulo che il sarto Spalletti gli ha cucito addosso esaltandone qualità e caratteristiche.

Sui social tifosi scatenati: Dimarco come Calhanoglu

Il filtrante ‘da quinto a quinto’ con cui ha premiato il taglio di Cambiaso in occasione del 2-0 è senza dubbio la giocata copertina di Dimarco, anche se poi non è servita a conquistare i tre punti visto il ritorno del Belgio che ha saputo sfruttare la superiorità numerica portando a casa un pareggio.

Sui social i tifosi e gli addetti ai lavori si sono scatenati: in quel cambio campo, infatti, c’è chi ha rivisto una giocata tipica del compagno di squadra Calhanoglu. A tal proposito, il profilo di Dazn ha rilanciato un video su X che immortala il centrocampista turco sventagliare proprio per Dimarco in occasione di una sfida di campionato contro l’Udinese, con tanto di post d’accompagnamento: “Ecco chi stava imitando Dimarco”.

La frase su Calhanoglu che imbarazza i tifosi dell’Inter

Promosso a pieni voti per la sua prestazione, al termine della partita Dimarco ha rifiutato ogni tipo di confronto. Ai microfoni della Rai ha risposto in questo modo non nascondendo un certo fastidio: “Se mi sono ispirato a Calhanoglu per quel lancio? No, già in Champions ne avevo fatto uno simile due anni fa contro il Barcellona. Non faccio paragoni con nessuno, nemmeno con Roberto Carlos”.