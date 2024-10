Italia-Belgio, moviola: due rigori negati, il rosso a Pellegrini, graziato Bastoni

La prova dell’arbitro Eskas all’Olimpico in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto norvegese ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Classe 1988, Espen Eskas l’arbitro della federazione norvegese scelto per Italia-Belgio, non ha una consolidata esperienza internazionale (in Champions ha diretto solo 5 volte), eppure, la fiducia in lui da parte del designatore Roberto Rosetti è solida e soprattutto crescente. Esordio a Lipsia nel 2022, a Roma nell’ottobre 2023, quando la squadra di Mourinho giocava contro lo Slavia Praga in Europa League, fu bersaglio della critica per una mancata sanzione nei confronti di Bryan Cristante, che aveva rifilato una gomitata a Zafelris. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Eskas con Italia e Belgio

Con gli azzurri e i Diavoli rossi vanta un precedente a testa a livello di Under 21, ha diretto in carriera una volta anche l’Italia Under 17.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Engan e Bashevkin con IV uomo Aslam, Dieperink al Var e all’Avar Hagen, l’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: Donnarumma, Pisilli (I), Trossard (B). Espulsi: Pellegrini (I)

Italia-Belgio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 38′ primo giallo della partita: ammonito Pellegrini, che ha commesso fallo su Theate in posizione difensiva ma dopo l’intervento del Var, che evidenzia l’entrata con i tacchetti sulla caviglia dell’avversario, il giallo diventa rosso. Espulso il giocatore della Roma. Al 63′ Bastoni interviene in maniera molto dubbia in area su Openda. L’arbitro non fischia, per il Var ha preso la palla e il difensore si salva: è solo angolo.

Al 65′ ammonito Trossard per aver ostruito Donnarumma durante un rilancio. All’88’ Frattesi calcia dal limite, Faes respinge forse la palla con un braccio, ma l’arbitro non fischia nulla tra le proteste azzurre. Al 90′ ammonito Donnarumma per aver ritardato un rilancio. Al 96′ ammonito Pisilli – che era stato mandato da Spalletti in campo da un quarto d’ora – per aver trattenuto un avversario in mezzo al campo. Dopo i 7′ di recupero Italia-Belgio finisce 2-2.