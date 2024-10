Italia-Belgio, non solo Pellegrini: anche Bastoni e Di Lorenzo tra i "colpevoli", tifosi scatenati

Bufera social non solo sul capitano della Roma per la clamorosa ingenuità costata l'espulsione: nel mirino altri due Azzurri, autori di una prestazione poco positiva.

Trentotto minuti di grande Italia. Spumeggiante, briosa nel palleggio, coraggiosa nelle giocate e letale in contropiede. Poi il buio. Con la partita trasformatasi in corso d’opera in una strenua difesa del fortino dagli assalti di un Belgio alle corde e improvvisamente rianimato dalla superiorità numerica e dall’altrettanto subitanea marcatura lampo di De Cujper. Tutta colpa di Pellegrini, per i tifosi azzurri. Ma non solo. Ci sono altri responsabili per la mancata vittoria dell’Olimpico.

Pellegrini ingenuo: la rabbia dei tifosi dell’Italia

I primi strali, ovviamente, se li è beccati tutti il capitano della Roma. Ingenuità clamorosa la sua, costata quasi un’ora di inferiorità numerica. “Hanno ragione i tifosi della Roma che sono i primi a detestarlo“, scrive un utente su X. “Eravamo partiti benissimo e meritavamo la vittoria, però a quanto pare Pellegrini non era d’accordo”, l’analisi di una fan azzurra.

“Pellegrini ha rovinato tutto. Come al solito“, un altro giudizio disarmante. “Il mondo sarà migliore quando Pellegrini smetterà di giocare a calcio”, un commento forse esagerato. Mentre arrivano pure i ringraziamenti dal Belgio: “Grazie Pellegrini per averci rimesso in partita”.

Bastoni graziato: c’era un rigore per il Belgio

Non solo Pellegrini, comunque. Tra i bersagli più gettonati sui social un difensore dell’Inter, Bastoni. “La colpa dell’espulsione del capitano della Roma è quasi tutta sua”, il commento tranchant di un tifoso azzurro. “Comunque dobbiamo ringraziare tutti i santi perché quello di Bastoni era rigore netto“, un’altra riflessione spassionata.

“Con il rigore non dato contro l’Italia per l’intervento di Bastoni, abbiamo capito che gli interisti hanno il c… parato anche quando giocano per la Nazionale”, è la lamentela di un tifoso della Juve trasferita alla Nazionale. “Grande Bastoni. Prima fa un passaggio che costringe Pellegrini a fare fallo che lo porterà al cartellino rosso. Poi fa un intervento da calcio di rigore che non viene assegnato solo grazie alla mano divina, perché sappiamo tutti che quello è rigore”, la chiosa di una tifosa.

L’altro azzurro sotto tono per il web: Di Lorenzo

Un altro insufficiente? Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, che con Conte s’è ritrovato, non riesce a fare altrettanto con Spalletti. “Due giocatori onestamente stonano… Di Lorenzo e Pellegrini…ma pare che big Luciano faccia fatica a lasciarli fuori”, l’osservazione di un tifoso su X. “Nella vita spero di avere un quarto delle chance di Di Lorenzo in Nazionale. Imbarazzante”, un’altra riflessione impietosa.

“Mi sono accorto che c’era anche Di Lorenzo in campo al 2° minuto del 2° tempo”, fa sapere un tifoso della Nazionale sui social. “Ennesima prestazione sconcertante di Di Lorenzo, ma com’è che ha sempre il posto assicurato?”, chiede un altro utente.