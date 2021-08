Inter, un ritorno in panchina di Antonio Conte fa tremare i tifosi

Dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Sarà un anno dove cercherò di studiare, vedrò calcio e approfondirò alcuni temi. Cercherò di sfruttare nel migliore dei modi questa situazione non voluta. Cercherò di godere la famiglia e studiare il calcio che è sempre in evoluzione”.

In questa estate, l’ex tecnico nerazzurro non ha trovato una panchina su cui accomodarsi e potrebbe prendersi un anno di riposo. Nei prossimi giorni però, stando a quanto riporta Tuttosport, il destino di Antonio Conte potrebbe cambiare. L’allenatore salentino è nel mirino di un club della Premier League, già da diverso tempo.

Qualche settimana fa infatti, Antonio Conte è stato accostato a diverse squadre del campionato inglese: oltre al Tottenham e al Manchester United, anche l’Arsenal avrebbe mostrato particolare interesse per il tecnico italiano. Una passione riaffiorata nelle ultime ore, dopo il brutto inizio dei gunners in Premier. La sconfitta alla prima giornata contro il Brentford per 2-0 ha messo già a rischio la posizione di Mikel Arteta. In caso di altri risultati negativi nelle prossime settimane, il club londinese punterebbe forte su Conte.

L’ex Inter potrebbe così prendere seriamente la decisione di tornare subito ad allenare. Una notizia che sta facendo tremare i tifosi nerazzurri, visto il grande interesse dell’Arsenal per Lautaro Martinez. In caso di arrivo, Conte non ci penserà due volte a chiedere l’acquisto del “Toro”.

Recentemente l’agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha chiarito la situazione dell’attaccante argentino ai microfoni di Tyc Sports: “Oggi non lascia l’Inter, nonostante le offerte dall’Inghilterra. È felice qui e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, però dipende anche dalla società”. Nel frattempo però, qualche tifoso dell’Inter tiferà Arsenal, almeno fino alla fine del mercato.

