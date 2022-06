13-06-2022 11:51

Nelle ultime ore in casa Inter tiene banco il futuro di Milan Skriniar, difensore di cui i tifosi nerazzurri non vorrebbero privarsi mai, ma il cui nome è al centro di diverse voci di mercato. Il centrale slovacco è di fatto l’interista con maggiore mercato in questo momento, ragion per cui la dirigenza sta riflettendo sull’opportunità di cederlo per finanziare le altre operazioni della propria campagna acquisti.

Inter, non solo il Psg su Skriniar

L’interesse del Psg su Skriniar è molto forte, ma nelle ultime ore un altro club internazionale si sarebbe fatto avanti per il difensore. La notizia proviene dall’Inghilterra: secondo il Daily Mail, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a proporre all’Inter uno scambio per avere il centrale slovacco, valutato 70 milioni di euro dal club nerazzurro.

Il Chelsea vuole Skriniar e propone Loftus-Cheek all’Inter

Per abbattere il costo del trasferimento, il Chelsea è disposto a mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Ruben Loftus-Cheek, 26enne centrocampista centrale che farebbe parecchio comodo all’Inter: l’inglese, infatti, è un regista moderno, dotato di tecnica, fisico e visione di gioco.

Insomma è in possesso delle caratteristiche ideali per assolvere al compito di vice-Brozovic, ovvero di regista di riserva della squadra di Simone Inzaghi: un giocatore di questo tipo nella scorsa stagione è mancato in organico e sono molti i tifosi nerazzurri convinti che sia stata proprio questa pecca a costare lo scudetto all’Inter.

Tifosi dell’Inter divisi sullo scambio per Skriniar

Tuttavia l’idea di sacrificare Skriniar non piace a molti interisti: sul web il dibattito sull’eventuale scambio con Loftus-Cheek agita i tifosi nerazzurri. “Con Mkhitharyan, Asllani e Loftus-Cheek l’Inter avrebbe la miglior panchina della Serie A e tre alternative quasi il livello dei titolari. Dietro sostituiresti Skriniar con Bremer”, scrive su Twitter Leo, favorevole allo scambio col Chelsea. “Ma secondo te Loftus-Cheek viene all’Inter a fare panchina? E come lo paghi? E poi dietro ti indebolisci se perdi Skriniar”, ribatte Funesto.

“Solo cash per Skriniar, se il Chelsea lo vuole, che lo paghi”, aggiunge Andrea, al quale l’ipotesi Loftus-Cheek non piace. “Loftus-Cheek sarebbe un ottimo innesto, ma poi in difesa bisogna prendere assolutamente Bremer”, evidenzia Mariano.

Alessandro concorda: “Loftus-Cheek sarebbe un altro gran colpo per la panchina, ma va acquistato un difensore pari a Skriniar e dove lo trovi? Forse solo Bremer può tappare la falla”.

