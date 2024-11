Inter-Venezia, per Ravezzani Ferrieri Caputi esempio dell’inadeguatezza delle donne arbitro: bufera sul web 

Il giornalista cita la prestazione della direttrice di gara del match del Meazza per evidenziare “l’indubbio gap atletico” che impedirebbe alle donne di arbitrare come i maschi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tra arbitri maschi e femmine esiste una differenza fisiologica che inciderebbe irrimediabilmente nelle prestazioni: questa la tesi sostenuta su X da Fabio Ravezzani dopo la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi in Inter-Venezia che è costato l’accusa di sessismo al giornalista sul social network.

Per Ravezzani Ferrieri Caputi esempio del gap tra uomini e donne arbitri

Quando indossano la divisa di arbitro, uomini e donne non sono uguali. Questa la tesi di Fabio Ravezzani, che su X ha preso spunto dai presunti errori di Maria Sole Ferrieri Caputi, direttrice di gara del match di ieri al Meazza tra Inter e Venezia, per sottolineare la differenza tecnica e di rendimento che impedirebbe agli arbitri donna di fischiare allo stesso livello degli uomini.

Ravezzani, il tweet sulle donne arbitro

Ravezzani riprende un tweet del profilo Denis Errori Arbitrali che sottolinea la tendenza della Ferrieri Caputi a restare lontano dall’azione durante il match di ieri: un problema che avrebbe indotto la direttrice di gara a commettere diversi errori. Nel ripostare il tweet, che non fa alcun accenno a differenze tra uomini e donne arbitri, Ravezzani aggiunge il suo contributo. “Esiste un indubbio gap atletico tra arbitro e arbitra – scrive il giornalista – . Pensare che non incida nelle prestazioni è pura ideologia”.

Le reazioni dei social al tweet di Ravezzani

Parole che, inevitabilmente, scatenano le reazioni degli utenti dei social network. Alcuni utenti stanno con Ravezzani ed evidenziano come il suo commento rompa quella che, a loro dire, è la monotonia del politically correct. “Grazie per averlo evidenziato direttore. Per noi del popolo sarebbe stato argomento tabù da sollevare”, commenta Andrea. “A volte la parità prende la mano – aggiunge Ricc -. Fino a che negli sport ci saranno le due categorie, anche gli arbitri dovrebbero essere scelti di competenza, soprattutto quando la fisicità conta. Se no è solo demagogia spicciola”. “Eh ma se qualcuno osa dirlo, lo trattano da sessista”, scrive Tomele.

Ravezzani, le critiche per il tweet contro le donne arbitro

Molti altri utenti, invece, non sono d’accordo con Ravezzani. “Ma che dice? Le maratonete olimpiche corrono mille volte più di me, non è che le donne non possano raggiungere le prestazioni necessarie, semplicemente hanno bisogno di un po’ di impegno in più. Più che altro l’AIA dovrebbe monitorare con dei paletti precisi chi può arbitrare”, scrive Eliseo.

“Il punto non è quello – aggiunge Markino87 -. Anche ammettendo (ed è cosi) una media atletica più performante per gli uomini il punto è la platea piccola entro cui si pesca dalle ‘arbitre’ rispetto agli arbitri”. “Ho visto arbitrare partite maschili da Stephanie Frappart. Una vera fuoriclasse. La Ferrieri Caputi è un arbitro mediocre, indipendentemente dalle prestazioni fisiche”, il parere di Gpmonaco. “Bisogna anche dire la verità: il problema non sono le donne arbitro ma Ferrieri Caputi che è molto scarsa, ne ha combinate tante ogni volta che ha diretto delle partite”.