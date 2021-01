Inter verso il ritorno dell'ex, tifosi increduli

Il possibile scambio tra Dzeko – in uscita dalla Roma – e Sanchez tiene banco in casa Inter, ma oltre all’attaccante bosniaco la coppia Marotta–Ausilio lavora anche ad altri affari per garantire ad Antonio Conte quella profondità della panchina a lungo richiesta dal tecnico nerazzurro.

Non solo Dzeko: l’Inter pensa a Eder

Secondo Nicolò Schira, se l’Inter dovesse cedere anche Pinamonti a San Siro potrebbe tornare un attaccante che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra: l’italo-brasiliano Eder. “Eder update – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter: l’Inter tiene aperta la porta all’italo-brasiliano in caso di contemporanea partenza di Sanchez e Pinamonti. Sarebbe quarta punta e vice Lautaro ideale per Conte. Operazione tutta in famiglia per Suning, visto che è sotto contratto con lo Jiangsu…”.

L’affare Eder sarebbe dunque facile da concludere e metterebbe a disposizione di Conte un giocatore che il tecnico conosce bene, avendolo allenato quando era c.t. della Nazionale.

I tifosi si ribellano al ritorno dell’ex

Il nome dell’italo-brasiliano, però, non piace affatto ai tifosi nerazzurri. “Eder è figlio dell’Inter più brutta e povera dell’ultimo secolo, spero non sia questa l’idea della società”, scrive su Twitter Massy.

“Ma come è possibile puntare sul ritorno di Eder – aggiunge Don – C’è una ragione se è in Cina, non era chiaramente all’altezza per questo club un paio d’anni fa, figuriamoci adesso”. “Ma chi lo vuole Eder?????”, si domani invece Nicologu.

Anche per Sito si tratta di un errore: “Come si fa a paragonare Sanchez con Eder??? E poi uno che sta andando al Benevento non può essere un obiettivo dell’Inter”. Matt, infine, punta sull’ironia citando gli altri pupilli di Conte in Nazionale: “Eder ora, Giaccherini e Pellè i prossimi: rimettiamo insieme la banda!”.

