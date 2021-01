Inter, Vidal: "Non ho mai voluto baciare lo stemma della juve"

Un semplice abbraccio a Giorgio Chiellini ha scatenato un ciclone di critiche e polemiche prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus.

Vidal infatti, visto il suo ex compagno di squadra bianconero, lo abbraccia e lo bacia, proprio sul petto dove sta il logo della Juventus…ecco da dove provengono illazioni e pregiudizi che il centrocampista smorza subito sul nascere: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l’anima per quello. Forza Inter!”.

OMNISPORT | 18-01-2021 10:50