10-09-2022 19:56

Una vittoria per scacciare la crisi. L’Inter ritrova il sorriso al minuto 89 della gara contro il Torino. La squadra di Simone Inzaghi soffre tantissimo contro i granata che in più di un’occasione vanno vicini alla rete del vantaggio ma a salvare il risultato è Samir Handanovic che compie almeno 3-4 interventi prodigiosi che permettono ai nerazzurri di rimanere in pareggio. Poi nel finale la rete di Brozovic che salva l’Inter e le permette di guardare alla classifica con maggiore serenità.

Inter, tre punti che non cancellano le polemiche

Nonostante la vittoria molti tifosi dell’Inter sembrano essere preoccupati per la situazione: “Questo club sta facendo così male sia in campo che fuori che ormai non riesco neanche più ad esultare quando segniamo”. Mentre per Carlo la vittoria può essere un’occasione di rilancio: “E’ stato davvero un gol pesantissimo nel momento più difficile. Speriamo possa essere la svolta della stagione”.

Inter, i tifosi all’attacco di Simone Inzaghi

L’idillio tra i tifosi dell’Inter e Simone Inzaghi sembra essersi interrotto in maniera brusca. Il tecnico era finito nel mirino dei social già in altre circostanza, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, ma ora sembrano essere davvero arrabbiati: “Squadra senza idee e senza voglia”. Raffaele commenta: “Un progetto che aveva overperformato con Conte e che ora mostra la mediocrità di quanto vale nel complesso. Tasso tecnico tra i più scarsi d’Europa e messi malissimo in campo”. Mentre Andrea scrive: “Inzaghi sarebbe da esonerare ma il problema è chi metti al suo posto”.

Per molti i problemi dell’Inter arrivano dalla scorsa stagione: “Ci sono delle inquietati analogie con il periodo post-derby di ritorno della passata stagione”, commenta Paolo. Mentre c’è chi fa notare che in questo momento la soluzione esonero non sembra percorribile: “Il problema è che questi on hanno nemmeno i soldi per piangere, chi vuoi che esonerino”.

Inter, Handanovic diventa un eroe inaspettato

Nei giorni scorsi ci sono state tante polemiche tra i tifosi dell’Inter dopo la decisione di Inzaghi di dare nuovamente il ruolo da titolare a Samir Handanovic, ma l’estremo difensore sloveno si è fatto trovare pronto contro il Torino salvando il risultato in più di un’occasione e sui social c’è chi lo esalta: “Il miglior in campo è stato senza dubbio Handanovic. Per dire a che livello sono tutti gli altri”. Lucya invece commenta così: “Ad Handanovic la panchina ha fatto troppo bene. E’ stato lui il migliore in campo”.