Inter, obiettivo uscire dalla crisi: ecco chi può sostituire Inzaghi

09-09-2022 10:20

Simone Inzaghi sta vivendo il momento più difficile da quando siede sulla panchina dell’Inter. Anche più dei sette punti in sette partite tra febbraio e marzo che hanno portato lo scudetto in direzione Milan. Perché le tre sconfitte negli scontri diretti di questo inizio di stagione sono state tutte senza appello.

Inter, confronto tra squadra e dirigenti

Se già una prima botta era arrivata con il ko dell’Olimpico contro la Lazio, adesso i nerazzurri hanno perso in successione il derby di campionato con il Milan per la seconda volta di fila e poi anche l’esordio di Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco dove l’Inter non è stata quasi mai pericolosa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, giovedì c’è stato un confronto ad Appiano Gentile tra dirigenti, staff e tutta la squadra. Una chiacchierata costruttiva con l’unico obiettivo di tornare a essere squadra, ritrovarsi al più presto possibile e fare punti pesanti già nelle prossime sfide con Torino, Viktoria Plzen e Udinese.

Le colpe degli errori e i possibili rimedi

Il confronto prima dell’allenamento ha messo alla luce tutti i problemi visti nelle prime partite stagionali, come l’atteggiamento sbagliato in fase difensiva e i cali eccessivi di concentrazione. Lo staff tecnico ha poi sottolineato come non sia un problema di condizione fisica, dato che l’Inter ha corso più di Milan e Bayern.

Però di fatto la squadra si è fatta schiacciare dai bavaresi e anche nel derby la prestazione non è stata un granché. C’è poi la grana portiere da sistemare, perché Onana ha giocato in Champions e contro il Torino tornerà già Handanovic, una scelta che ha lasciato perplessi i dirigenti come scritto da Tuttosport.

Inzaghi rischia, c’è già un nome in pole

Oltre alla questione portiere, con la scelta fra i due che dovrebbe essere definitiva secondo i dirigenti, per il quotidiano torinese resta comunque in bilico la posizione di Inzaghi. L’allenatore non rischia ora l’esonero, ha ancora piena fiducia, ma le prossime tre partite prima della sosta sono fondamentali per il suo futuro.

Il nome in cima alla lista è quello di Dejan Stankovic. L’ex giocatore nerazzurro ha salutato da poche settimane la panchina della Stella Rossa e potrebbe così sostituire Inzaghi. Mauricio Pochettino sembra da escludere per i costi elevati, mentre Roberto De Zerbi non pare adatto a entrare a stagione in corso.