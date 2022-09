Inter, se salta Inzaghi può arrivare Stankovic

09-09-2022 09:18

Non è un momento facile per l’Inter e per Simone Inzaghi, che ha perso tre delle ultime quattro gare giocate, ovvero gli scontri diretti con Lazio, Milan e Bayern Monaco. Parlare di esonero sembra al momento davvero molto improbabile, ma i nomi dei possibili sostituti già circolano da qualche giorno. E decisive potrebbero essere le prossime tre gare prima della sosta con Torino, Viktoria Plzen e Udinese.

Come riporta Tuttosport, al posto di Inzaghi potrebbe arrivare Dejan Stankovic. Il tecnico non rischia, ma l’ex giocatore nerazzurro da poco andato via dalla Stella Rossa sembra già pronto. Il nome di Mauricio Pochettino è da escludersi per budget, mentre Roberto De Zerbi non pare adatto a stagione in corso.