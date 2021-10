Inter Women-Juventus Women 1-2: sette vittorie su sette

30-10-2021 17:11

Veniva da sei vittorie su sei, la Juventus femminile di Montemurro. Nel settimo turno di Serie A, le Campionesse d’Italia hanno affrontato l’Inter dell’ex manager Rita Guarino, riuscita a portare in alto le bianconere durante la sua era a Torino, senza però riuscire a fermare l’avanzata senza sosta delle sue vecchie ragazze. 2-1 in trasferta ed ennesimo successo.

Un primo tempo con emozioni a fasi alterne, con Pedersen a far sudare freddo Montemurro dopo un quarto d’ora: retropassaggio su cui Peyraud-Magnin riesce ad intervenire per pochissimo, sfiorata l’autorete per la centrocampista della Juventus.

Match in mano alle bianconere nel primo tempo, con i tentativi di Girelli e Zamanian non perfetti e su cui Durante ha difeso bene. Diverse le conclusioni a lato per la Juventus, che al duplice fischio dell’arbitro Mariani ha chiuso senza reti a favore.

Dall’altra parte è Csiszar a mettere in difficoltà la difesa della Juventus con conclusioni pericolose in entrambe le frazioni. E’ però Karchouni ad andare più vicina di tutte all’1-0, colpendo la traversa a inizio ripresa con una conclusione dal limite a Peyraud-Magnin battuta.

Rispetto alla prima parte l’Inter è decisamente più decisa, sentendo di poter fermare la corsa in vetta della Juventus: Pandini impegna Peyraud-Magnin senza però trovare il vantaggio. Quello che invece ottiene Madama: cross di Girelli e colpo di testa vincente di Bonansea. L’1-0 dura però cinque minuti: Njoya Ajara riceve spalle alla porta, si gira e fulmina le bianconere.

Girandola di sostituzioni al 75′, con Montemurro che inserise Bonfantini, Caruso e Staskova: proprio quest’ultima scatta in posizione regolare al minuto 80, segnando di testa il goal partita.

IL TABELLINO

INTER WOMEN-JUVENTUS WOMEN 1-2

MARCATORI: 71′ Bonansea (J), 76′ Ajara Njoya (I), 80′ Staskova (J)

INTER WOMEN (4-4-2): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Simonetti, Karchouni, Csiszàr (59′ Portales), Pandini; Ajara Njoya, Marinelli (58′ Bonetti). Allenatore: Guarino.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci (67′ Cernoia), Pedersen, Zamanian(75′ Caruso); Bonansea (75′ Bonfantini), Girelli (75′ Staskova), Hurtig. Allenatore Montemurro.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Simonetti (I)

Espulsi: –

OMNISPORT