E’ cambiato il vento in casa-Inter. Rispetto a qualche settimana fa è tutto diverso: la squadra è rinata, Inzaghi ha trovato il bandolo della matassa e con il ritorno di Lukaku guarda con ottimismo al futuro anche in campionato dopo aver centrato per il secondo anno di fila gli ottavi di Champions, come non era mai successo a Conte. Non solo la squadra è tornata in corsa per tutto, anche in società sembra che si respiri un’aria nuova e dalle voci insistenti sulla cessione del club si passa all’improvviso al rilancio della proprietà.

Inter, Zhang assicura che il club non sarà ceduto

Dopo il rotondo 4-0 al Viktoria Plzen, con il passaporto per gli ottavi di Champions conquistato con una giornata di anticipo, Zhang è uscito dal lungo silenzio per smentire che l’Inter fosse in vendita: “Sono 2-3 anni che la società è al centro di queste voci. Ci sono sempre tante voci ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente”.

Inter, per Zhang Inzaghi è un allenatore top

Poi ha proseguito: “Inzaghi è sicuramente un allenatore top. è resiliente anche di fronte alle difficoltà, le supera. Con lui la squadra si è allenata bene e superando un girone così difficile abbiamo visto a che livello siamo arrivati, è una prova di quanto fatto. Dedico questa vittoria ai tifosi che ci criticano ma sostengono sempre e a chi lavora in ogni angolo della società. Skriniar? È un giocatore incredibile, lui sa quanto io ci tenga che rimanga. Sono fiducioso”.

Inter, i tifosi non credono alle parole di Zhang

Parole, quelle del presidente Zhang, che non hanno convinto la maggioranza dei tifosi dell’Inter: “Per molti, è certo che Steven Zhang, dopo le dichiarazioni post-partita, non venderà l’Inter. Solo chi non segue la geopolitica (in particolare le vicende legate alla Cina), può sostenere questa tesi…”, oppure: “Francamente non penso che Zhang possa dire una cosa diversa. Ma, sempre francamente, non penso proprio che ci creda. L’Inter deve essere venduta (al più presto); e lo sanno anche i sassi”.

C’è chi osserva: “Perché non gli chiedete con quali soldi andrà avanti?”, o anche: “Allora ha vinto la lotteria??? Quindi da ambienti finanziari sono tutti stupidi? Ha parlato il Financial Times non uno che sta al bar , quando parla il cinese tutti ai suoi piedi!” e ancora: “La decisione è ormai presa e purtroppo per lui NON È la sua decisione o parola a contare. Frasi di circostanza? Direi proprio di sì..” e infine: “Vattene via indegno. Ti presenti davanti alle telecamere solo quando le cose vanno bene”.