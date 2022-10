20-10-2022 12:06

E’ ormai noto che Steven Zhang venderà l’Inter al primo soggetto che offrirà la cifra richiesta, oltre 1,2 miliardi di euro. Dopo aver visto gli imprenditori interessati a rilevare la società nerazzurra, proviamo ora a vedere che cosa potrebbe succedere dal punto di vista tecnico.

Inter, gli imprenditori interessati all’acquisizione della società

Tra i nomi degli imprenditori circolati nei giorni scorsi degli imprenditori interessati all’acquisizione della società nerazzurra vi sono, oltre ad un importante fondo degli Emirati, due banche di capitali facenti riferimento ad un imprenditore statunitense proprietario di una famosa squadra che milita in NBA, nonché Ernesto Bertarelli, uno degli uomini più ricchi di Svizzera ed armatore di Alinghi, barca a vela vincitrice della America’s Cup 2003.

Inter, in bilico anche Simone Inzaghi?

Quello che preoccupa i tifosi, però, sarà la situazione del gruppo squadra. Se per l’attuale proprietario cinese l’attuale tecnico Simone Inzaghi non viene messo in discussione, anche e soprattutto per i buoni risultati che sta ottenendo dopo il periodo di stasi tra settembre ed ottobre (settimo posto in classifica a 18 punti, con 6 vittorie e 4 sconfitte maturate in campionato), si dovrà aprire un nuovo capitolo di dibattito con l’arrivo del nuovo patron. Si continuerà con lo “zoccolo duro” attuale o ci sarà rivoluzione?

Inter, si teme una diaspora dei giocatori

Se l’eventuale partenza di Simone Inzaghi può essere considerato come una questione non di primissimo piano, il problema sarà capire come la transizione societaria verrà accolta dai top-player dell’Inter. Se Lautaro Martinez ha un contratto sino al 2026 e quindi non sembra in pericolo di cessione, l’attenzione viene focalizzata su Lukaku e Skriniar: il primo è in prestito dal Chelsea, mentre lo slovacco va in scadenza a giugno 2023 e, al momento, la trattativa per il prolungamento del contratto non è stata ancora portata a termine in attesa di sviluppi societari.