29-09-2022 10:41

Steven Zhang non ha nessuna intenzione di mollare l’Inter, anzi c’è la ferma determinazione a fare ancora meglio, partendo dal rinnovo di Milan Skriniar, una delle colonne della squadra.

Inter, Zhang ha trovato i soldi per il rinnovo di Skriniar

Steven Zhang non ha fatto nessun passo indietro. Nonostante le richieste della Curva Nord di fare le valigie e le insistenti voci su una possibile cessione della società nerazzurra, il presidente in carica ha deciso per un nuovo aumento di capitale, così da rifinanziare la società.

In realtà, la ricapitalizzazione ha un chiaro e preciso obiettivo: avere le disponibilità economiche necessarie per blindare Milan Skriniar, in scadenza di contratto al termine della stagione in corso.

Inter, scatto decisivo per allontanare l’incubo PSG

Milan Skriniar, da tempo, è nel mirino del PSG. Dopo aver messo sulla bilancia 60 milioni di euro (più bonus) nel corso dell’estate, il club parigino pare deciso a riprovarci a gennaio (ad una cifra decisamente inferiore).

L’Inter non ha intenzione di prendere in considerazione nessuna nuova offerta per lo slovacco e conta di arrivare alla classica fumata bianca, per quanto riguarda il nuovo contratto, prima dell’inizio della finestra invernale del calciomercato.

Inter, le prossime mosse per convincere Skriniar

Milan Skriniar, in una recente intervista, ha sottolineato il suo eccellente rapporto con la tifoseria. Un amore ricambiato e che potrebbe contare molto nella scelta del difensore slovacco circa il suo futuro.

Il PSG gli potrebbe garantire un ingaggio faraonico, pari a ben nove milioni di euro a stagione (netti), più vari bonus. L’Inter, con i soldi della ricapitalizzazione, proverà a chiudere ad una cifra inferiore, ovvero sei milioni di euro, ma comunque importante, soprattutto alla luce della situazione economica in cui si trova il club. Riuscire a trattenere Milan Skriniar sarebbe un segnale importante per tutti e confermerebbe la volontà di Steven Zhang di continuare la sua avventura alla guida dell’Inter. Lo slovacco, da parte sua, ha sempre evidenziato un grande amore per i colori nerazzurri.