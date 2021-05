Inter, Zhang: "La svolta è stata la vittoria contro la Juve"

Il campionato dell’Inter si è chiuso con il perentorio 5-1 rifilato all’Udinese davanti ai 1000 spettatori festanti di San Siro. Al termine della gara, in esclusiva per DAZN, ha parlato il presidente nerazzurro Steven Zhang, fresco di primo titolo in cinque anni di mandato.

Al quinto anno di gestione Zhang l’Inter centra il tanto atteso tricolore che mancava dalla bacheca nerazzurra dalla stagione 2009-2010, quella del ‘Triplete’ targato Josè Mourinho: “E’ un momento speciale. Per tutto quello che abbiamo vissuto quest’anno e per tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni da quando sono arrivato alla presidenza dell’Inter. Siamo tornati e abbiamo meritato di essere felici oggi e di condividere questa grande gioia con i nostri tifosi”.

Il massimo dirigente del club meneghino individua il punto di svolta della stagione nella sfida di San Siro contro la Juventus terminata 2-0 in favore della formazione di Antonio Conte: “A partire dai primi allenamentiho capito che avremmo potuto vincere. Poi la conferma ulteriore è arrivata con la vittoria contro la Juventus a gennaio. Lì ho percepito una squadra che poteva arrivare alla vittoria”.

Il merito va anche a chi ha lavorato al suo fianco alla causa Inter nell’ultimo quinquennio che oggi conosce il suo punto più alto: “Il ringraziamento va a tutti quelle persone che lavorano con me e che mi supportano da cinque anni. L’obiettivo all’interno della società è sempre stato quello di vincere un trofeo e finalmente ci siamo riusciti”.

